Life360, Inc. Q3 Income Rises

(RTTNews) - Life360, Inc. (360.AX) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $22.490 million, or $0.26 per share. This compares with $9.793 million, or $0.11 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 39.9% to $174.137 million from $124.497 million last year.

Life360, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $22.490 Mln. vs. $9.793 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.11 last year. -Revenue: $174.137 Mln vs. $124.497 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 665 M To $ 681 M