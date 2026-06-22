Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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22.06.2026 17:00:00
Lilly declares third-quarter 2026 dividend
INDIANAPOLIS, June 22, 2026 /PRNewswire/ -- The board of directors of Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) has declared a dividend for the third quarter of 2026 of $1.73 per share on outstanding common stock. The dividend is payable on September 10, 2026, to shareholders of record at the close ofWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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