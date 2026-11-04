Linamar CorpShs Aktie
WKN: 905977 / ISIN: CA53278L1076
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05.11.2026 00:06:05
Linamar Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Linamar CorpShs
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03.11.26
|Ausblick: Linamar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Linamar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Linamar CorpShs
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