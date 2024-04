LSE-Handel: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Montag bewegte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich 1,62 Prozent stärker bei 8 023,87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,489 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 895,85 Punkten in den Montagshandel, nach 7 895,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 042,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 895,85 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 7 930,92 Punkte. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, bei 7 487,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 914,13 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 044,98 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Marks Spencer (+ 4,39 Prozent auf 2,57 GBP), Pershing Square (+ 4,14 Prozent auf 39,70 GBP), J Sainsbury (+ 3,94 Prozent auf 2,69 GBP), Vodafone Group (+ 3,91 Prozent auf 0,70 GBP) und Tesco (+ 3,45 Prozent auf 2,91 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-2,49 Prozent auf 5,87 GBP), Antofagasta (-2,18 Prozent auf 22,01 GBP), Intermediate Capital Group (-2,00 Prozent auf 19,60 GBP), D S Smith (-1,06 Prozent auf 3,55 GBP) und Anglo American (-0,87 Prozent auf 21,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 134 068 715 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 212,298 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

