LSE-Handel FTSE 100 letztendlich leichter

Schlussendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 10 782,66 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,232 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 829,26 Punkten, nach 10 829,21 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 770,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 948,24 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,496 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 10 497,94 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 05.08.2026, mit 10 888,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der FTSE 100 9 777,08 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,36 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Endeavour Mining (+ 6,22 Prozent auf 40,13 GBP), Airtel Africa (+ 3,80 Prozent auf 2,89 GBP), Diageo (+ 3,17 Prozent auf 18,72 GBP), Imperial Brands (+ 2,82 Prozent auf 30,62 GBP) und Next (+ 2,47 Prozent auf 159,90 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Coca-Cola HBC (-17,88 Prozent auf 40,52 GBP), BAE Systems (-5,41 Prozent auf 18,81 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4,81 Prozent auf 14,34 GBP), Computacenter (-4,68 Prozent auf 45,98 GBP) und Prudential (-3,83 Prozent auf 9,28 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 124 688 811 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 262,769 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at