Lufthansa Group und Lufttaxi-Startup Lilium loten Partnerschaft aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Group und das Lufttaxi-Startup Lilium wollen eine mögliche strategische Partnerschaft für den Betrieb von elektrischen Senkrechtstartern (eVTOL) in Europa ausloten. eVTOL steht für "Electric Vertical Take-off and Landing Aircraft", also elektrisch angetriebene Flugzeuge, die senkrecht starten und landen können. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, wie die Lufthansa Group am Donnerstag mitteilte.

Der Airline-Konzern und Lilium wollen der Mitteilung zufolge "Innovationsmöglichkeiten in der Luftfahrt erkunden und dabei Bereiche wie Boden- und Flugbetrieb, künftige Flugzeugwartung sowie Besatzung und fliegerische Ausbildung diskutieren." Auch eine mögliche Zusammenarbeit mit Dritten wie Flughäfen und regionalen Partnern soll analysiert werden, etwa bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur für Landeplätze, der Luftraumintegration und der Gestaltung der notwendigen Betriebsprozesse.

Am Mittwoch hatte Lilium bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit der Produktion seines Lilium Jets begonnen hat. Nach internen Schätzungen von Lilium wird der europäische Markt bis 2035 rund 9.200 eVTOL-Flugzeuge benötigen.

December 07, 2023 07:48 ET (12:48 GMT)