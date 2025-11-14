MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Minus

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,54 Prozent auf 29 450,76 Punkte an der MDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 346,716 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,190 Prozent schwächer bei 29 554,43 Punkten, nach 29 610,57 Punkten am Vortag.

Bei 29 575,58 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 064,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, notierte der MDAX bei 30 074,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 31 118,79 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.11.2024, den Wert von 26 474,41 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,51 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Bechtle (+ 14,97 Prozent auf 40,10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,77 Prozent auf 69,25 EUR), Nordex (+ 1,80 Prozent auf 27,22 EUR), Lufthansa (+ 1,11 Prozent auf 7,86 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,87 Prozent auf 80,80 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Delivery Hero (-5,81 Prozent auf 16,96 EUR), RENK (-3,06 Prozent auf 65,27 EUR), PUMA SE (-2,95 Prozent auf 16,29 EUR), Aroundtown SA (-2,37 Prozent auf 3,13 EUR) und flatexDEGIRO (-2,30 Prozent auf 31,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 467 517 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,088 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at