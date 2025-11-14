Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben

Am Freitag gibt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,42 Prozent auf 29 190,80 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 346,716 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,190 Prozent schwächer bei 29 554,43 Punkten, nach 29 610,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 064,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 575,58 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,287 Prozent aufwärts. Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.10.2025, einen Wert von 30 074,66 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Stand von 31 118,79 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 26 474,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 13,50 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 14,05 Prozent auf 39,78 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,04 Prozent auf 67,45 EUR), HELLA GmbH (+ 1,12 Prozent auf 81,00 EUR), Lufthansa (+ 0,62 Prozent auf 7,82 EUR) und Nordex (-0,30 Prozent auf 26,66 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Delivery Hero (-7,19 Prozent auf 16,71 EUR), Bilfinger SE (-4,33 Prozent auf 95,00 EUR), RENK (-3,92 Prozent auf 64,69 EUR), PUMA SE (-3,04 Prozent auf 16,27 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,00 Prozent auf 61,35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 847 289 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 42,088 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TUI-Aktie hat mit 5,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at