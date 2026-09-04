Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|Führungswechsel
|
04.09.2026 16:00:40
Lufthansa Technik: Harald Gloy wird neuer Vorstandschef - Aktie stärker
Der Aufsichtsrat der Lufthansa-Tochter berief Harald Gloy zum Nachfolger von Sören Stark, der dann in den Ruhestand geht, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Der 54-jährige Wirtschaftsingenieur Gloy ist seit mehr als 25 Jahren bei dem Spezialisten für flugzeugtechnische Dienstleistungen tätig und seit 2022 auch als Chief Operating Officer Mitglied des Vorstandes. Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,95 Prozent höher bei 7,86 Euro.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com,Robert Sarosiek / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|
03.08.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.03.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,75
|1,97%
|Lufthansa AG
|7,85
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.