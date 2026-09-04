Deutsche Lufthansa Aktie

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WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

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Führungswechsel 04.09.2026 16:00:40

Lufthansa Technik: Harald Gloy wird neuer Vorstandschef - Aktie stärker

Lufthansa Technik: Harald Gloy wird neuer Vorstandschef - Aktie stärker

Die Lufthansa Technik AG bekommt zum 1. Februar nächsten Jahres einen neuen Vorstandschef.

Der Aufsichtsrat der Lufthansa-Tochter berief Harald Gloy zum Nachfolger von Sören Stark, der dann in den Ruhestand geht, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Der 54-jährige Wirtschaftsingenieur Gloy ist seit mehr als 25 Jahren bei dem Spezialisten für flugzeugtechnische Dienstleistungen tätig und seit 2022 auch als Chief Operating Officer Mitglied des Vorstandes.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,95 Prozent höher bei 7,86 Euro.

DJG/rio/mgo

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