Lumen Technologies-Aktie springt zweistellig hoch: Explosiver KI-Boom

Die Aktie des globalen Kommunikationsdienstleisters Lumen Technologies hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Rally hingelegt. Das steckt dahinter.

• Lumen Technologies zieht milliardenschwere Aufträge an Land• Techkonzern in Gesprächen, um weitere milliardenschwere Deals zu ergattern• Verlust in Q2 2024 deutlich reduziert

Lumen Technologies hat sich laut der Unternehmenswebseite darauf spezialisiert Unternehmen beim Wachstum zu helfen, in dem Menschen, Daten und Apps "schnell, sicher und mühelos" miteinander verbunden werden. Dabei bietet das Techunternehmen verschiedene Lösungen an, wie Netzwerke, Cloud-Angebote und Cybersecurity, um nur einige zu nennen. Hierbei kann der Kommunikationsanbieter massiv von der steigenden Nachfrage im Bereich künstlicher Intelligenz profitieren.

So gab Lumen erst kürzlich im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt, neue Deals im Wert von fünf Milliarden US-Dollar an Land gezogen zu haben. Besonders gefragt seien dabei die Glasfaserkapazitäten über die Lumen verfüge, da diese als Ressource im KI-Zeitalter "immer wertvoller und potenziell begrenzt" seien. Die milliardenschweren Kooperationen umfassen auch einige bekannte Namen.

Partnerschaft mit Microsoft

So gab Lumen bereits Ende Juli bekannt, eine neue strategische Partnerschaft mit dem Software-Riesen Microsoft eingegangen zu sein bei der Lumen in den Genuss der Microsoft Cloud kommt, um seine digitale Transformation weiter voranzutreiben. Auf der anderen Seite habe Microsoft entschieden, seine eigenen Netzwerkkapazitäten und -fähigkeiten mithilfe von Lumens Technologie zu erweitern, um der wachsenden, von KI angetriebenen Nachfrage nach seinen Rechenzentren gerecht zu werden.

Abkommen mit Corning

Anfang August verkündete Lumen dann den Abschluss eines Abkommens mit Corning, das eine "umfangreiche Lieferung von Glasfaserkabeln der nächsten Generation" umfasse. So würden mithilfe dieser Zusammenarbeit die Anzahl an Glasfaserkilometern Lumens in den USA "mehr als verdoppelt", um Cloud-Rechenzentren mit einer besseren Kapazität auszustatten.

"Die KI-Wirtschaft verändert die Geschäftsabläufe, und die Unternehmen erkennen, dass sie eine leistungsfähige Netzwerkinfrastruktur benötigen, um die beispiellosen Datenströme von heute und die Nachfrage von morgen zu bewältigen", fasst Lumen Technologies-CEO Kate Johnson in der Pressemitteilung zusammen.

Weitere Aufträge in der Pipiline

Neben dem bereits gesicherten Auftragsvolumen von fünf Milliarden US-Dollar befände sich das Techunternehmen außerdem in Verhandlungen mit Kunden, um Aufträge im Wert von weiteren sieben Milliarden US-Dollar für sich zu gewinnen.

Bilanz vorgelegt

Am Dienstag legte Lumen außerdem US-nachbörslich Zahlen für das zweite Quartal 2024 vor. So verzeichnete der Kommunikationsdienstleister einen Nettoverlust von 49 Millionen US-Dollar, der im Vergleich zum Vorjahresverlust von 8,736 Milliarden US-Dollar jedoch deutlich kleiner ausfiel. Allerdings umfasste der Verlust des Vorjahresquartals eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Wertminderung in Höhe von 8,793 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Verlust je Aktie belief sich derweil auf 0,05 US-Dollar, während vor Jahresfrist hier ein EPS von -8,88 US-Dollar verzeichnet wurde.

Die Umsätze gingen derweil von 3,661 Milliarden US-Dollar in Q2 2023 auf nun mehr 3,268 Milliarden US-Dollar zurück.

Lumen-Aktie mit Kursexplosion

Die Lumen Technologies-Aktie sprang in Reaktion auf die milliardenschweren Aufträge des Techkonzerns im NYSE-Handel am Dienstag letztlich 93,05 Prozent auf 5 US-Dollar nach oben. Doch auch im Mittwochshandel scheint der Aufwärtstrend ungebrochen: So gewinnt das Lumen-Papier hier gemäß vorbörslicher Indikationen zeitweise 37,8 Prozent auf 6,89 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at