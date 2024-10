LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Dienstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 0,26 Prozent auf 19 490,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 19 455,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 19 641,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 683,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 572,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 110,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 16,40 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 641,00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 4,94 Prozent auf 303,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,97 Prozent auf 28,02 EUR), EON SE (+ 1,85 Prozent auf 13,19 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 26,53 EUR) und QIAGEN (+ 1,53 Prozent auf 40,86 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-4,01 Prozent auf 34,67 EUR), Deutsche Bank (-2,57 Prozent auf 15,92 EUR), Porsche (-1,87 Prozent auf 68,24 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 30,48 EUR) und Continental (-1,74 Prozent auf 58,72 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 9 809 654 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,332 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

