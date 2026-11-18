Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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18.11.2026 20:20:00
Lyft-Übernahme: FreeNow verschwindet vom Markt
Nach der Übernahme von FreeNow will Lyft wieder Mietwagen vermitteln. Mittelfristig wird die Marke FreeNow vom Markt verschwinden.
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