MÄRKTE ASIEN/Moderate Verluste - Nvidia belastet Chipwerte

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Moderate Verluste bestimmen am Donnerstag das Bild an den Börsen in Ostasien und Australien. Die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen, die der Chipkonzern Nvidia am späten Mittwoch veröffentlichte, übertrafen zwar die Konsensschätzungen, doch stiegen die Bruttomarge und der Umsatz mit Datenzentren langsamer als im vorigen Quartal. Zudem überzeugte der Ausblick nicht in allen Punkten. Das gab den Skeptikern neue Nahrung, die an der Nachhaltigkeit des KI-befeuerten Wachstums zweifeln, und schickte die Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel um fast 7 Prozent nach unten.

Darauf werden in der Region Asien Technologieaktien verkauft. Allerdings hatten sich viele Anleger schon in den vergangenen Tagen vorsichtshalber aus dem Sektor zurückgezogen. Marktbeobachter erklären die vielfach nur moderaten Verluste auch mit der Erwartung sinkender Zinsen.

In Taiwan geht es mit der Aktie des Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um rund 2 Prozent nach unten, Foxconn verlieren 0,7 Prozent. SK Hynix büßen in Seoul 5,6 Prozent ein und Samsung Electronics 3,1 Prozent. In Tokio liegen Advantest nach anfänglich höheren Verlusten nur noch 0,2 Prozent im Minus, Tokyo Electron tendieren 0,3 Prozent niedriger.

Meist gering sind derweil die Verluste in der Breite. Mit am deutlichsten gibt der Kospi in Seoul nach. Er verliert 0,9 Prozent, belastet vom Schwergewicht Samsung Electronics. Der Hang-Seng-Index in Hongkong fällt um 0,7 Prozent. In Schanghai büßt der Composite-Index 0,5 Prozent ein. In Tokio tendiert der Nikkei-225-Index inzwischen kaum verändert bei 38.380 Punkten. Der australische S&P/ASX-200 verliert 0,3 Prozent.

Unter den Einzelwerten brechen Li Auto in Hongkong nach enttäuschenden Zahlen um 16 Prozent ein. Der Gewinn des Unternehmens hat sich im zweiten Quartal halbiert. BYD (-2,2%) berichtete unterdessen von einer geringeren chinesischen Nachfrage.

In Sydney gewinnen South32 0,8 Prozent, nachdem der Bergbaukonzern mit seinen bereinigten Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/24 die Erwartungen übertroffen und einen Aktienrückkauf angekündigt hat.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.047,60 -0,3% +6,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.380,12 +0,0% +14,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.667,03 -0,8% +0,4% 08:00

Schanghai-Comp. 2.824,62 -0,5% -5,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.576,83 -0,7% +4,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.402,53 +0,3% +4,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.667,47 -0,5% +13,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,1135 +0,1% 1,1120 1,1156 +0,8%

EUR/JPY 160,98 +0,2% 160,65 161,19 +3,5%

EUR/GBP 0,8430 -0,0% 0,8430 0,8428 -2,8%

GBP/USD 1,3208 +0,1% 1,3192 1,3237 +3,8%

USD/JPY 144,58 +0,1% 144,46 144,50 +2,6%

USD/KRW 1.335,10 -0,1% 1.336,37 1.337,36 +2,9%

USD/CNY 7,1075 -0,2% 7,1252 7,1055 +0,1%

USD/CNH 7,1132 -0,3% 7,1316 7,1330 +2,0%

USD/HKD 7,7979 -0,0% 7,8012 7,7988 -0,2%

AUD/USD 0,6804 +0,3% 0,6785 0,6796 -0,1%

NZD/USD 0,6292 +0,8% 0,6243 0,6240 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 59.185,20 +0,1% 59.134,90 59.175,15 +35,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,64 74,52 +0,2% +0,12 +5,2%

Brent/ICE 78,69 78,65 +0,1% +0,04 +4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.518,08 2.504,51 +0,5% +13,58 +22,1%

Silber (Spot) 29,48 29,13 +1,2% +0,35 +24,0%

Platin (Spot) 940,08 934,00 +0,7% +6,08 -5,2%

Kupfer-Future 4,15 4,15 +0,0% +0,00 +5,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2024 00:52 ET (04:52 GMT)