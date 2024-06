MÄRKTE EUROPA/Gelungener Wochenstart - Adnoc-Gespäche beflügeln Covestro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Montagmittag im Plus. Nachdem die Nachrichtenlage über das Wochenende vergleichsweise dünn ausgefallen ist, liefern am Vormittag ein paar Unternehmensmeldungen Impulse. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent 18.254 Punkte. Covestro legt um gut 5 Prozent zu, das Chemieunternehmen geht mit Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) nun in konkrete Verhandlungen über eine mögliche Transaktion und den möglichen Abschluss einer Investitionsvereinbarung. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 4.939 Zähler zu. Den Gewinner unter den Subindizes stellen die Automobilwerte, die im Mittel um 1,4 Prozent zulegen. Dass zwischen der EU und China nun Gespräche stattfinden sollen wegen der geplanten Strafzölle, schürt Hoffnungen, dass es nicht zu einem befürchteten Gegenschlag Chinas kommen wird.

Ifo-Index sinkt im Juni wider Erwarten

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni entgegen den Erwartungen eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 88,6 (Mai: 89,3) Punkte, von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 89,6 Punkte prognostiziert. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer weist darauf hin, dass sich der Ifo-Geschäftsklimaindex noch im Aufwärtstrend befinde. "Das Ifo-Geschäftsklima befindet sich also trotz des Rücksetzers im Juni weiter im Aufwärtstrend und signalisiert für die kommenden Monaten eine konjunkturelle Erholung", urteilt der Ökonom. Allerdings deute die zögerliche Entwicklung des Geschäftsklimas auf einen nur moderaten Konjunktur-Aufschwung hin.

Covestro verhandelt jetzt doch mit Adnoc über mögliche Übernahme

Der arabische Ölkonzern Adnoc findet in seinem Werben um das deutsche Chemieunternehmen Covestro langsam etwas Gehör. Auf Basis der bisherigen ergebnisoffenen Gespräche mit Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) beschloss Covestro, mit Adnoc in konkrete Verhandlungen über eine mögliche Transaktion und den möglichen Abschluss einer Investitionsvereinbarung einzutreten. Ausgangspunkt der Verhandlungen ist ein von Adnoc gegenüber Covestro in Aussicht gestellter möglicher Angebotspreis von 62 Euro je Covestro-Aktie. An der Börse wird schon seit längerem mit diesem Schritt gerechnet, von daher ist der Impuls für die Aktie überschaubar. Auf Basis ihrer Schätzungen sehen die Analysten der DZ Bank den risikoadjustierten fairen Wert inklusive Übernahmeprämie bei 63 Euro je Covestro-Aktie.

Bei Siemens Energy brummt das Geschäft, nun haben die Münchener einen Auftrag im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar aus Saudi-Arabien erhalten. Für zwei Kraftwerke wird wichtige Technologie geliefert, die das saudische Königreich mit fast vier Gigawatt Energie versorgen wird, zudem wurde ein Langzeitwartungsvertrag über 25 Jahre abgeschlossen. In den kommenden Jahren werden mit Taiba 2 und Qassim 2 zwei der weltweit größten, modernsten und effizientesten Gas- und Dampfturbinenkraftwerke in Saudi-Arabien gebaut.

Deutz positioniert sich für steigende Verteidigungsausgaben

Die Deutz-Aktie schießt um rund 16 Prozent nach oben. Der Motorenhersteller plant den Einstieg in zwei neue Marktsegmente. Vorstandschef Sebastian Schulte nannte im Gespräch mit der Welt am Sonntag die dezentrale Stromerzeugung und den Rüstungsbereich als künftige Geschäftsfelder. Deutz erwägt unter anderem die Lieferung von Motoren für Radpanzer, Mannschaftstransporter und Versorgungsfahrzeuge. Damit könne die Aktie auf einen Schlag die aktuell hohen Bewertungen der Rüstungsbranche bekommen, sagen Händler.

Safran verteuern sich um 1,5 Prozent. Der französische Luft- und Raumfahrtzulieferer führt Gespräche über den Kauf von Preligens, einem Spezialisten für künstliche Intelligenz in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich.

Prudential stellen sind der Top-Performer im Finanzsektor. Der Aktienkurs des britischen Versicherers springt um 5,7 Prozent nach oben dank eines angekündigten Aktienrückkaufprogrammes, das bereits am Montag beginnt. Dies überrasche positiv, heißt es dazu von den Analysten der UBS. Das Volumen von 2 Milliarden Dollar übertreffe nicht nur die Erwartung von 1,8 Milliarden, sondern der Rückkauf beginne auch viel früher.

Hochtief machen einen Satz um 8,3 Prozent nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Jefferies. Die Analysten sehen Hochtief als einen der Hauptakteure in ihrer Abdeckung, der von der wachsenden Nachfrage nach globalen Rechenzentren profitiere. Zalando sacken um gut 6 Prozent ab nach einer Abstufung auf "Equalweight" durch Morgan Stanley.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.938,88 +0,6% 31,58 +9,2%

Stoxx-50 4.531,06 +0,4% 17,74 +10,7%

DAX 18.254,01 +0,5% 84,10 +8,9%

MDAX 25.572,56 +1,1% 276,38 -5,8%

TecDAX 3.287,31 +0,0% 0,68 -1,5%

SDAX 14.545,01 +0,5% 71,30 +4,2%

FTSE 8.271,16 +0,4% 33,44 +6,5%

CAC 7.671,23 +0,6% 42,66 +1,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,42 +0,01 -0,15

US-Zehnjahresrendite 4,26 +0,01 +0,38

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Fr, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0722 +0,3% 1,0702 1,0685 -2,9%

EUR/JPY 170,95 +0,1% 170,97 170,46 +9,9%

EUR/CHF 0,9577 +0,2% 0,9564 0,9555 +3,2%

EUR/GBP 0,8463 +0,1% 0,8462 0,8460 -2,4%

USD/JPY 159,43 -0,2% 159,76 159,55 +13,2%

GBP/USD 1,2668 +0,2% 1,2648 1,2629 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2840 -0,1% 7,2878 7,2916 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 61.305,40 -3,9% 62.284,49 64.024,45 +40,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,10 80,73 +0,5% +0,37 +13,1%

Brent/ICE 85,63 85,24 +0,5% +0,39 +12,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,855 33,95 -0,3% -0,10 +6,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.325,15 2.322,05 +0,1% +3,10 +12,7%

Silber (Spot) 29,60 29,54 +0,2% +0,06 +24,5%

Platin (Spot) 1.002,86 996,18 +0,7% +6,68 +1,1%

Kupfer-Future 4,42 4,44 -0,4% -0,02 +12,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

