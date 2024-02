MÄRKTE USA/Gut behauptet - Marktzinsen sinken wieder

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Ohne klare Richtung haben sich die US-Börsen am Dienstag gezeigt. Zum Ende des Handels lagen sie leicht im Plus. Der Dow-Jones-Index ging 0,4 Prozent höher aus dem Tag mit 38.521 Punkten. Der S&P-500 legte um 0,2 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes hinkten etwas hinterher und tendierten uneinheitlich. An der Nyse gab es nach ersten Angaben 1.986 (Montag: 566) Kursgewinner und 860 (2.301) -verlierer. Unverändert schlossen 50 (39) Titel.

Positive Impulse von der Zinsfront hatten im Handelsverlauf dafür gesorgt, dass sich die Indizes von den Tagestiefs lösten und es zuletzt teils sogar noch in positives Terrain schafften.

Nach den beiden vorangegangenen Tagen mit stark gestiegenen Renditen am Anleihemarkt kam es nun zu einer moderaten Gegenbewegung. Die Zinssenkungsspekulation für März ist am Markt mittlerweile weitgehend ausgepreist, auch nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am Wochenende noch einmal signalisiert hatte, dass die Fed es angesichts der wirtschaftlichen Stärke nicht eilig habe, die Zinsen zu senken. Dazu hatte am Montag der Präsident der Fed-Filiale Minneapolis, Neel Kashkari, gesagt, es sei nicht notwendig, die Zinsen rasch zu senken, weil das Niveau nicht so hoch sei, dass es das Wachstum bremse.

Der Dollar zeigte sich davon wenig bewegt und tendierte seitwärts.

Palantir haussieren

Am Aktienmarkt bewegten in erster Linie Quartalszahlen. Palantir Technologies schossen um fast 31 Prozent nach oben. Das Softwareunternehmen wuchs im vierten Quartal überraschend stark. Auch der Chiphersteller NXP Semiconductors schnitt besser ab als erwartet, was der Aktie zu einem Plus von 0,9 Prozent verhalf.

Coherent machten einen Satz um gut 17 Prozent nach oben. Der Hersteller von Lasern und Halbleitern übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes.

Dupont de Nemours reagierten mit einem Kursplus von 7,4 Prozent auf die Quartalszahlen, nachdem das Chemieunternehmen erst vor zwei Wochen vor schwächer ausfallenden Zahlen gewarnt hatte. Auf bereinigter Basis schnitt Dupont beim Gewinn besser als erwartet ab. Dazu will das Unternehmen weitere Aktien zurückkaufen und die Schlussdividende für 2023 erhöhen.

Positiv kam auch Spotify (+3,9%) an. Dank Preiserhöhungen und Einsparungen fiel der Verlust des Musik-Streamingdienstes geringer aus als erwartet.

Eli Lilly gaben um 0,2 Prozent nach. Eine hohe Nachfrage nach dem Diabetesmedikament Mounjaro ließ Umsatz und Gewinn des Pharmaherstellers zwar kräftig steigen; Mounjaro wird auch zur Behandlung von Adipositas eingesetzt, ohne offiziell dafür zugelassen zu sein. Allerdings sorgt sich das Management um die eigenen Herstellungskapazitäten, nachdem Novo Holdings den Auftragshersteller Catalent übernommen hat und Novo Nordisk, der Hersteller der Abnehmspritze Wegovy, von der Muttergesellschaft drei Catalent-Werke kauft.

FMC sackten um über 11 Prozent ab. Das Pflanzenschutz- und Düngemittelunternehmen hatte eine enttäuschende Jahresprognose vorgelegt.

Schwach lagen Halbleiteraktien im Markt, der S&P-Subindex der Hableiteraktien war mit einem Minus von 1,5 Prozent das Schlusslicht. Belastet haben dürfte hier, dass der deutsche Halbleiterhersteller Infineon seine Prognose gesenkt hatte. Aktien wie Micron, Nvidia (nach Rekordhoch am Vortag) oder AMD verloren zwischen 1,6 und 3,6 Prozent.

Öl verteuerte sich um rund 1 Prozent. Die Preise wurden gestützt von Angebotssorgen wegen der angespannten Lage im Nahen Osten, wo weiter Angriffe auf Schiffe im Roten Meer stattfinden. Daneben sprachen Marktteilnehmer von einer Gegenbewegung auf die Verluste aus der Vorwoche.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.521,36 +0,4% 141,24 +2,2%

S&P-500 4.954,23 +0,2% 11,42 +3,9%

Nasdaq-Comp. 15.609,00 +0,1% 11,32 +4,0%

Nasdaq-100 17.572,73 -0,2% -40,30 +4,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,40 -6,7 4,47 -1,6

5 Jahre 4,04 -7,7 4,12 4,0

7 Jahre 4,07 -7,8 4,15 10,1

10 Jahre 4,09 -6,9 4,16 21,0

30 Jahre 4,30 -4,1 4,34 32,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0755 +0,1% 1,0761 1,0728 -2,6%

EUR/JPY 159,03 -0,4% 159,72 159,69 +2,2%

EUR/CHF 0,9355 +0,0% 0,9355 0,9351 +0,8%

EUR/GBP 0,8537 -0,4% 0,8565 0,8564 -1,6%

USD/JPY 147,88 -0,5% 148,44 148,88 +5,0%

GBP/USD 1,2598 +0,5% 1,2565 1,2526 -1,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2012 -0,3% 7,1986 7,2233 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 43.142,73 +1,6% 42.754,24 42.517,75 -0,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,49 72,78 +1,0% +0,71 +1,8%

Brent/ICE 78,70 77,99 +0,9% +0,71 +2,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,37 28,13 +0,9% +0,25 -10,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.035,75 2.025,24 +0,5% +10,52 -1,3%

Silber (Spot) 22,42 22,35 +0,3% +0,07 -5,7%

Platin (Spot) 907,23 898,50 +1,0% +8,73 -8,6%

Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,3% +0,01 -2,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

