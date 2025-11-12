Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Der NASDAQ 100 wagte sich zum Handelsschluss nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 25 517,33 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,504 Prozent höher bei 25 662,19 Punkten, nach 25 533,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 389,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 663,17 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,390 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 221,75 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 23 839,20 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Stand von 21 070,79 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,65 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,00 Prozent auf 258,89 USD), Analog Devices (+ 3,44 Prozent auf 241,44 USD), Cisco (+ 3,14 Prozent auf 73,96 USD), DexCom (+ 2,55 Prozent auf 59,61 USD) und Booking (+ 2,47 Prozent auf 5 175,58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Zscaler (-4,29 Prozent auf 317,08 USD), Palo Alto Networks (-3,77 Prozent auf 210,04 USD), Warner Bros Discovery (-3,73 Prozent auf 22,19 USD), Palantir (-3,56 Prozent auf 184,17 USD) und Datadog A (-3,52 Prozent auf 190,89 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 38 765 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,176 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2025 hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

