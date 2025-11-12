Warner Bros. Discovery Aktie

Warner Bros. Discovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
NASDAQ 100-Entwicklung 12.11.2025 22:34:05

Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Der NASDAQ 100 wagte sich zum Handelsschluss nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 25 517,33 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,504 Prozent höher bei 25 662,19 Punkten, nach 25 533,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 389,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 663,17 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,390 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 221,75 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 23 839,20 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Stand von 21 070,79 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,65 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,00 Prozent auf 258,89 USD), Analog Devices (+ 3,44 Prozent auf 241,44 USD), Cisco (+ 3,14 Prozent auf 73,96 USD), DexCom (+ 2,55 Prozent auf 59,61 USD) und Booking (+ 2,47 Prozent auf 5 175,58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Zscaler (-4,29 Prozent auf 317,08 USD), Palo Alto Networks (-3,77 Prozent auf 210,04 USD), Warner Bros Discovery (-3,73 Prozent auf 22,19 USD), Palantir (-3,56 Prozent auf 184,17 USD) und Datadog A (-3,52 Prozent auf 190,89 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 38 765 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,176 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2025 hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Warner Bros. Discoverymehr Nachrichten

Analysen zu Warner Bros. Discoverymehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 223,10 1,00% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analog Devices Inc. 206,50 2,81% Analog Devices Inc.
Booking Holdings 4 471,00 2,33% Booking Holdings
Charter Inc (A) (Charter Communications) 183,88 1,17% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Cisco Inc. 68,24 6,69% Cisco Inc.
Datadog Inc Registered Shs -A- 164,60 1,06% Datadog Inc Registered Shs -A-
DexCom Inc. 51,37 -0,19% DexCom Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 27,25 1,30% JD.com Inc (spons. ADRs)
NVIDIA Corp. 166,42 0,34% NVIDIA Corp.
Palantir 158,94 1,06% Palantir
Palo Alto Networks Inc 179,52 -4,78% Palo Alto Networks Inc
The Kraft Heinz Company 21,27 -0,37% The Kraft Heinz Company
Warner Bros. Discovery 19,13 -0,92% Warner Bros. Discovery
Zscaler Inc Registered Shs 273,25 -0,07% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 517,33 -0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX und DAX starten wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt treten im frühen Handel auf der Stelle. auf grünem Terrain bewegt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen