MÄRKTE USA/Gut behauptet - Starke Quartalszahlen hellen Stimmung auf

DOW JONES--Die positive Stimmung an den US-Börsen dürfte auch am Freitag anhalten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten auf eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin. Ihren Optimismus beziehen die Anleger aus der bislang überwiegend überzeugenden Bilanzsaison, wie Marktteilnehmer sagen.

Erfreuliche Nachrichten kommen aus dem Immobiliensektor. Die Zahl der Baugenehmigungen stieg im Juni leicht, während Volkswirte einen kleinen Rückgang erwartet hatten. Überdies wurden mehr Bauvorhaben begonnen als erwartet. Etwas später folgt der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung im Juli.

Geschäftszahlen hat unter anderem Netflix vorgelegt. Der Streaming-Anbieter hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und seinen Ausblick angehoben. Die Aktie gibt vorbörslich dennoch um 3 Prozent nach, sie hat sich allerdings im zurückliegenden Jahr fast verdoppelt. Auch seien die "Flüsterschätzungen" höher gewesen als die offiziellen Analystenannahmen, heißt es aus dem Handel.

American Express hat mehr eingenommen und verdient als erwartet. Für die Aktie der Kreditkartengesellschaft geht es um 1 Prozent aufwärts. Positiv überrascht haben auch die Zahlen von Interactive Brokers; der Kurs steigt um 5,3 Prozent.

Daneben steht eine sich anbahnende Fusion im Blick: Der Eisenbahnbetreiber Union Pacific (+0,4 Prozent) verhandelt über die Übernahme des kleineren Rivalen Norfolk Southern, dessen Aktie vorbörslich um 4 Prozent steigt.

Am Devisenmarkt fällt der Dollar zurück; der Dollarindex gibt um 0,5 Prozent nach. Die Anleiherenditen fallen ebenfalls; die Zehnjahresrendite sinkt um 4 Basispunkte auf 4,42 Prozent.

Gold profitiert von den niedrigeren Marktzinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiver machen, und dem schwächeren Dollar. Die Schwäche der US-Währung hilft auch den Ölpreisen. Diese erhalten zusätzliche Unterstützung von den jüngsten Sanktionen der EU gegen Russland und einem Drohnenangriff auf Ölfelder im irakischen Kurdengebiet.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1649 +0,4% 1,1598 1,1588 +12,0%

EUR/JPY 172,90 +0,3% 172,32 172,17 +5,8%

EUR/CHF 0,9325 -0,1% 0,9329 0,9331 -0,6%

EUR/GBP 0,8657 +0,2% 0,8643 0,8642 +4,5%

USD/JPY 148,42 -0,1% 148,57 148,57 -5,5%

GBP/USD 1,3457 +0,3% 1,3418 1,3409 +7,2%

USD/CNY 7,1447 -0,1% 7,1523 7,1531 -0,8%

USD/CNH 7,1787 -0,1% 7,1841 7,1867 -2,1%

AUS/USD 0,6530 +0,7% 0,6487 0,6480 +4,8%

Bitcoin/USD 119.408,05 -0,8% 120.345,30 118.571,00 +27,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,89 67,54 +2,0% 1,35 -5,9%

Brent/ICE 70,73 69,52 +1,7% 1,21 -7,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.359,70 3.342,48 +0,5% 17,22 +27,2%

Silber 32,93 32,91 +0,1% 0,02 +17,9%

Platin 1.267,32 1.260,99 +0,5% 6,33 +44,0%

Kupfer 5,55 5,49 +1,2% 0,07 +35,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

