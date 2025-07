MÄRKTE USA/Wall Street mit Arbeitmarktdaten im Plus gesehen - Dollar fest

DOW JONES--Die Rekordjagd an der Wall Street könnte sich am Donnerstag fortsetzen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Denn der US-Arbeitsmarkt spielt mit. Der Stellenaufbau im Juni hat die Erwartungen übertroffen, was die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed im Juli dämpfen dürfte. Auch die separat erhobene Arbeitslosenquote überraschte positiv. Trotz der starken Daten stiegen die Stundenlöhne weniger deutlich als gedacht. Selbst die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten überraschen positiv. Der offizielle Juni-Bericht zum Arbeitsmarkt wurde bereits am Berichtstag veröffentlicht, weil am Freitag der Unabhängigkeitsfeiertag in den USA ansteht.

Der Arbeitsmarkt ist für Börsianer eine zweischneidige Angelegenheit. Gute Daten könnten zwar Konjunkturoptimismus entfachen, zugleich aber Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen zunichte machen. Am Markt überwiegt aktuell der Konjunkturoptimismus. "Die heutigen Daten zu einem höher als erwartet ausgefallenen Stellenaufbau, einem Rückgang der Arbeitslosenquote und einem Rückgang der Arbeitslosenanträge widerlegen vollständig die Argumentation für bevorstehende Zinssenkungen und implizieren, dass es absolut keine Dringlichkeit für die Unterstützung der Fed gibt. Wir erwarten den ersten Schnitt erst Ende 2025", sagt Marktstrategin Seema Shah von Principal Asset Management.

Der Dollar zieht mit der schwindenden Aussicht auf bald sinkende Zinsen deutlich an, der Dollar-Index gewinnt 0,5 Prozent. Auch am Rentenmarkt spielen Anleger die Karte bald sinkender Leitzinsen nicht mehr so intensiv, die Renditen steigen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zieht um 6 Basispunkte auf 4,35 Prozent an. Steigende Marktzinsen und ein festerer Dollar belasten Gold , die Feinunze verbilligt sich um 1,1 Prozent. Bei Erdöl tut sicher derweil wenig.

Unter den Einzelwerten ziehen im Bankensektor Goldman Sachs, JP Morgan und Citigroup um bis zu 0,5 Prozent an. Die Analysten von Morgan Stanley haben sich positiv geäußert und die Kursziele zum Teil deutlicher angehoben. Nach Vorlage von Absatzzahlen zeigen sich die Titel des E-Autoherstellers Lucid knapp im Plus, die Papiere des Wettbewerbers Rivian Automotive klettern um 0,8 Prozent.

Datadog steigen für Juniper Networks in den S&P-500 auf, weil Juniper von Hewlett Packard Enterprise geschluckt wird. Datadog schießen um 9,1 Prozent nach oben. Synopsys klettern um 4,6 Prozent und Cadence Design Systems um 5 Prozent, die beiden Gesellschaften profitieren von gelockerten US-Exportbeschränkungen im Halbleitersektor nach China. Tripadvisor ziehen um über 10 Prozent an. Laut Wall Street Journal hat der aktivistische Investor Starboard Value eine Beteiligung von 9 Prozent am Reisebewertungsportal aufgebaut.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1729 -0,6% 1,1795 1,1782 +13,9%

EUR/JPY 170,19 +0,4% 169,44 169,47 +4,0%

EUR/CHF 0,9362 +0,2% 0,9339 0,9337 -0,5%

EUR/GBP 0,8622 -0,2% 0,8639 0,8655 +4,3%

USD/JPY 145,10 +1,0% 143,64 143,84 -8,7%

GBP/USD 1,3603 -0,4% 1,3655 1,3612 +9,2%

USD/CNY 7,1545 +0,0% 7,1535 7,1505 -0,8%

USD/CNH 7,1720 +0,1% 7,1631 7,1638 -2,4%

AUS/USD 0,6545 -0,6% 0,6583 0,6570 +6,4%

Bitcoin/USD 109.035,70 -0,4% 109.499,75 108.370,50 +15,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,47 67,45 +0,0% 0,02 -6,4%

Brent/ICE 69,03 69,11 -0,1% -0,08 -7,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.319,85 3.356,38 -1,1% -36,53 +27,9%

Silber 31,17 31,05 +0,4% 0,12 +11,4%

Platin 1.167,17 1.206,78 -3,3% -39,61 +37,8%

Kupfer 5,15 5,15 -0,1% 0,00 +26,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

