MÄRKTE USA/Wenig Bewegung - US-Notenbanksitzung wirft Schatten voraus

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Bewegungsarm gestaltet sich der Wochenauftakt an der Wall Street. Nach kleinen Gewinnen gleich zu Handelsbeginn ist die Tendenz zur Mittagszeit in New York gut behauptet. Marktbeobachter vermuten, dass sich viele Akteure angesichts im Wochenverlauf anstehender wichtiger Termine mit Neuengagements zurückhalten. Im Fokus steht klar der 1. Mai, wenn die US-Notenbank die Beschlüsse ihres Treffens mitteilt. Am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht für April als zu beachtender Konjunkturindikator. Zudem stehen unter anderem mit Apple und Amazon die Quartalszahlen wichtiger Unternehmen auf dem Wochenkalender.

Alle wichtigen Indizes liegen 0,2 Prozent höher, der Dow-Jones-Index steht bei 38.304 Punkten. Leichte Unterstützung kommt vom Anleihemarkt, dort sinken die Renditen etwas. Am Freitag hatten neue Preisdaten aus den USA keine weitere unangenehme Überraschung gebracht, anders als tags zuvor der höher als erwartet ausgefallene Deflator der persönlichen Ausgaben im ersten Quartal.

Eine Zinsänderung wird am Mittwoch nicht erwartet. Erst recht nicht, nachdem die Erwartungen an erste Zinssenkungen zuletzt immer weiter nach hinten gerückt sind. Aktuell wird mit einer - auch nur knappen Mehrheit - der erste Zinsschritt nach unten erst im September erwartet.

Grünes Licht für Tesla in China - Aktie haussiert

Die Tesla-Aktie schießt um fast 17 Prozent nach oben. Der Elektroautohersteller hat mehreren Informanten zufolge den Segen Pekings für die vorläufige Einführung seines Fahrerassistenzdienstes in China erhalten. Tesla werde seine autonomen Fahrdienste auf der Grundlage der von der chinesischen Baidu bereitgestellten Karten- und Navigationsfunktionen einsetzen, so die Personen. Baidu, die auch an der Nasdaq gehandelt werden, gewinnen 5,4 Prozent.

Ford liegen 1,2 Prozent im Minus. Nach zwei Unfällen mit tödlichem Ausgang hat die US-Behörde für Fahrzeugsicherheit eine Untersuchung zur Sicherheit des automatischen Fahrassistenten von Ford eingeleitet. Apple ziehen mit einer Kaufempfehlung durch Bernstein um 3,0 Prozent an. Nach zuletzt vielen negativen Nachrichten zu dem iPhone-Hersteller sehen die Analysten mit Blick auf die Zahlen am Donnerstag eine gute Kaufgelegenheit.

Sofi Technologies knicken um 10 Prozent ein. Der digitale Finanzdienstleister hat mit seinen Prognosen für den bereinigten Umsatz und den Nettogewinn enttäuscht, was schwerer wiegt als gute Ergebnisse im Berichtsquartal. Die Kinokette AMC Entertainment (-10,4%) hat gewarnt, dass sich die Streiks von Drehbuchautoren und Schauspielern im vergangenen Jahr negativ in den Erstquartalszahlen bemerkbar machen werden. Die Pizzakette Domino's wiederum gefällt mit guten Erstquartalszahlen, der Kurs steigt um 4,9 Prozent.

Die Blackstone-Aktie gibt um 0,7 Prozent nach. Im Bieterrennen um den britischen Musikrechteinhaber Hipgnosis hat die US-Beteiligungsgesellschaft wieder die Nase vorn und überbot mit 1,57 Milliarden Dollar den Musikproduzenten Concord.

Wieder Regionalbank "gerettet"

Dass eine weitere US-Bank in Schwierigkeiten geraten ist, spielt in der Breite keine belastende Rolle. Die US-Aufsichtsbehörden haben die mit Liquiditätsproblemen kämpfende Regionalbank Republic First Bancorp übernommen und an den Wettbewerber Fulton Financial verkauft. Es ist schon der vierte Zusammenbruch einer Bank seit Frühjahr 2023. Fulton Financial verteuern sich darauf um gut 7 Prozent. Nach Angaben von Fulton wird sich die eigene Größe in der Region Philadelphia zwar nahezu verdoppeln, man bleibe aber unter der Schwelle, die eine verstärkte regulatorische Auflagen nach sich gezogen hätte.

Intervention beim Yen

Am Devisenmarkt spielt die Musik beim Yen, der Dollar bewegt sich kaum. Die japanischen Finanzbehörden haben laut Informanten interveniert, um den Yen zu stützen. Der Yen war am Morgen erstmals seit April 1990 auf 160 je Dollar gefallen, ehe eine scharfe Gegenbewegung einsetzte und der Yen deutlich aufwertete. Zuletzt waren für einen Dollar 156,60 Yen fällig. Überraschend kam die Intervention nach diversen verbalen Interventionen nicht. Die Frage sei nun, ob es sich um eine abgestimmte Interventionskampagne oder eine einzelne Maßnahme mit wenig Aussicht auf nachhaltigen Erfolg handele, so Marktteilnehmer.

Die Ölpreise geben um gut 1 Prozent nach. Teilnehmer verweisen auf neue Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen, was Spekulationen über ein sinkendes Risiko für Ausfälle des Ölangebots in der Region schürt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.303,51 +0,2% 63,85 +1,6%

S&P-500 5.109,60 +0,2% 9,64 +7,1%

Nasdaq-Comp. 15.962,20 +0,2% 34,30 +6,3%

Nasdaq-100 17.751,41 +0,2% 33,11 +5,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,98 -1,6 4,99 55,9

5 Jahre 4,66 -3,5 4,69 65,5

7 Jahre 4,65 -3,8 4,69 67,9

10 Jahre 4,63 -3,2 4,66 75,3

30 Jahre 4,75 -2,0 4,77 78,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:11 Fr, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0718 +0,2% 1,0726 1,0676 -3,0%

EUR/JPY 167,97 -0,6% 168,16 168,02 +7,9%

EUR/CHF 0,9762 -0,1% 0,9775 0,9767 +5,2%

EUR/GBP 0,8539 -0,2% 0,8555 0,8575 -1,6%

USD/JPY 156,74 -0,7% 156,78 157,39 +11,3%

GBP/USD 1,2551 +0,4% 1,2538 1,2451 -1,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2439 -0,3% 7,2554 7,2672 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 62.977,43 -1,0% 62.307,33 63.630,99 +44,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,85 83,85 -1,2% -1,00 +14,2%

Brent/ICE 88,41 89,50 -1,2% -1,09 +15,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,04 29,35 -4,5% -1,31 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.337,34 2.337,95 -0,0% -0,61 +13,3%

Silber (Spot) 27,27 27,22 +0,2% +0,05 +14,7%

Platin (Spot) 951,65 915,65 +3,9% +35,99 -4,1%

Kupfer-Future 4,63 4,56 +1,5% +0,07 +18,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

