Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Am Dienstag gewann der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,39 Prozent auf 47 474,46 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,191 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,616 Prozent stärker bei 47 580,85 Punkten in den Handel, nach 47 289,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 47 597,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47 263,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 562,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 295,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der Dow Jones mit 44 782,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 11,99 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 10,15 Prozent auf 205,38 USD), Caterpillar (+ 2,54 Prozent auf 582,47 USD), Honeywell (+ 1,54 Prozent auf 193,15 USD), Cisco (+ 1,09 Prozent auf 76,87 USD) und Apple (+ 1,09 Prozent auf 286,19 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,98 Prozent auf 304,40 EUR), Walt Disney (-1,82 Prozent auf 104,83 USD), Coca-Cola (-1,78 Prozent auf 70,67 USD), Chevron (-1,50 Prozent auf 150,25 USD) und IBM (-1,27 Prozent auf 301,78 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 049 104 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,704 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at