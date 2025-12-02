Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Apple-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Apple-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 147,81 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Apple-Aktie investierten, hätten nun 0,677 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Apple-Anteile wären am 01.12.2025 191,53 USD wert, da der Schlussstand 283,10 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 91,53 Prozent.

Apple wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,12 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at