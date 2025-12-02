Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Apple-Anlage im Blick 02.12.2025 16:04:23

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Apple-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Apple-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 147,81 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Apple-Aktie investierten, hätten nun 0,677 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Apple-Anteile wären am 01.12.2025 191,53 USD wert, da der Schlussstand 283,10 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 91,53 Prozent.

Apple wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,12 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: nui7711 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten