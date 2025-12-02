EuGH: Apple darf wegen App-Store-Regeln in Niederlanden verklagt werden

Von Edith Hancock

DOW JONES--Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat entschieden, dass Apple in den Niederlanden wegen der Bedingungen seines App Stores kartellrechtlich verklagt werden kann. Hintergrund des Entscheides sind Klagen zweier niederländischer Stiftungen gegen Apple in Amsterdam. In diesen werfen sie dem Konzern vor, seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb von Apps auf seinen eigenen Geräten zu missbrauchen.

Die beiden Stiftungen - Stichting Right to Consumer Justice und Stichting App Stores - erklärten, dass die Gebühren, die Apple Entwicklern für die Einrichtung eines Shops im App Store berechnet, unfair seien und den Verbrauchern schadeten.

Apple hatte argumentiert, dass Richter in den Niederlanden nicht für die Verhandlung der Klage zuständig seien.

Die Richter des in Luxemburg ansässigen EuGH wiesen dieses Argument jedoch zurück. Das Gericht stellte in einer Erklärung am Dienstag fest, dass Apple über einen speziell für den niederländischen Markt entwickelten App Store verfügt und den Nutzern Apps in niederländischer Sprache anbietet.

"Der Schaden, der bei diesen Käufen entsteht, kann daher in diesem Gebiet auftreten, unabhängig davon, wo sich die betroffenen Nutzer zum Zeitpunkt des Kaufs befanden", erklärte das Gericht.

Apple lehnte eine Stellungnahme ab. Stichting Right to Consumer Justice und Stichting App Stores reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

