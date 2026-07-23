Mapletree Industrial Trust Real Estate Investment Trust Aktie
WKN DE: A1C7NP / ISIN: SG2C32962814
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23.07.2026 15:23:10
Mapletree Industrial Trust Q1 Profit Drops
(RTTNews) - Thursday, Mapletree Industrial Trust (MAPIF.PK) announced the interim financial statements for the first quarter of fiscal year 2026/27, reporting profit of S$90.98 million, or 3.06 cents per share, down from last year's S$101.2 million, or 3.46 cents per share, mainly due to lower net property income.
Profit for the period before tax declined to S$94.5 million from S$106.6 million in the prior year.
Net property income totaled S$122.3 million, down 8.5 percent from S$133.6 million in the earlier year.
Mapletree's stock closed trading yesterday at $1.49 on the OTC Markets.
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