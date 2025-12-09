Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|
09.12.2025 12:20:40
MARKT USA/Wassertreten vor Zinsentscheid angesagt
Die Situation an der Wall Street am Dienstag ist praktisch die gleiche wie am Vortag. Im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank herrscht weiterhin große Zurückhaltung. Der Aktienterminmarkt deutet einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Zwar rechnet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent mit einer Zinssenkung, doch immer stärker rückt der künftige Zinspfad ins Bewusstsein der Akteure. Im Handel wird über eine "falkenhafte Zinssenkung" spekuliert mit einer Pause oder gar einem Ende des Zinssenkungszyklus nach Mittwoch.
"Alle Augen richten sich nun auf die Fed-Sitzung am Mittwoch, bei der eine Zinssenkung fest eingeplant ist - die eigentliche Frage ist aber, wie steil der Weg der Lockerung von hier aus aussieht, wobei eine Pause der wahrscheinlichste nächste Schritt sein wird", erläutert Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Auch die im Wochenverlauf noch anstehenden Geschäftsausweise von Software-Entwickler Oracle und Halbleiterhersteller Broadcom werden als Hemmschuhe für Börsenakitivität genannt. Denn die Zahlenvorlagen könnten Hinweise auf die Geschäftsentwicklung im KI-Sektor liefern. Anleger suchten weiterhin nach jeder Rechtfertigung der aktuell hohen Bewertungen im Sektor, heißt es.
