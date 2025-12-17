Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
|Index-Performance
|
17.12.2025 20:04:32
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags
Um 20:02 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,65 Prozent auf 24 717,30 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,139 Prozent fester bei 25 167,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 132,94 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 193,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 703,74 Punkten erreichte.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 2,51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 799,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24 223,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 001,08 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,84 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Atlassian (+ 2,04 Prozent auf 162,82 USD), Zoom Communications (+ 1,97 Prozent auf 89,64 USD), Diamondback Energy (+ 1,93) Prozent auf 151,93 USD), Honeywell (+ 1,90 Prozent auf 202,03 USD) und Gilead Sciences (+ 1,73 Prozent auf 120,84 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Constellation Energy (-8,16 Prozent auf 335,78 USD), Arm (-6,65 Prozent auf 113,05 USD), Broadcom (-5,58 Prozent auf 322,25 USD), ASML (-5,15 Prozent auf 1 020,67 USD) und Lam Research (-5,14 Prozent auf 154,87 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 30 237 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,657 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Mit 6,49 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
