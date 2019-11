Marktanalyse: Das beliebteste Apple-Produkt ist weder Apple Watch noch AirPods

Eine Studie hat die bei Kunden beliebtesten Apple-Nebenprodukte ermittelt. Im Ergebnis stellten sich nicht die AirPods oder die Apple Watch als am häufigsten verkauftes Apple Produkt der Nebenkategorien heraus, sondern ein anderes Gadget konnte sich bei Apple Kunden am stärksten profilieren.

• Apple TV behauptet sich als beliebtestes Apple-Gadget• AirPods liegen hinter dem HomePod• Apple Watch ist der TV-Box knapp auf den Fersen

Apple TV läuft anderen Gadgets den Rang ab

Apples Kassenschlager in den Hauptkategorien sind nach wie vor das iPhone, iPad und MacBook. Doch bei der sogenannten "Andere Produkte"-Kategorie liegt ein Produkt bei der Applekundschaft an der Spitze, mit welchem man unter Umständen nicht rechnen würde.

Apple TV wurde von Apple-Kunden im Laufe der Zeit vielfach erworben, noch vor der Apple Watch oder den AirPods. Eine Studie des Marktanalyseunternehmens Customer Intelligence Research Partners (CIRP) hat ergeben, dass die kleine TV-Box bei knapp einem Viertel der amerikanischen Kunden des Unternehmens im Besitz sei. Zur Datenerhebung wurden in der Zeit von September bis Oktober 500 US-amerikanische Apple-Kunden befragt, die bereits eines der Hauptprodukte aus dem Sortiment besitzen.

"Das Apple TV ist das populärste Gadget unter den Nebenprodukten […]. Das Apple TV ist seit vielen Jahren auf dem Markt, daher wundert es uns nicht, dass es solch eine Marktpenetration erreicht hat," kommentierte Mike Levin, Mitbegründer und Partner von CIRP, in der Studie.

Das seit November erhältliche Streaming-Angebot Apple TV+ könnte dem Apple TV auch für die kommenden Jahre einen bedeutenden Schub verpassen, wodurch es sich auch in Zukunft als eines der bedeutendsten Produkte behaupten könnte.

Vom Hobby zum Topseller

Die Studie berücksichtigt jedoch nicht ausschließlich neuerworbene Produkte, sondern all jene Produkte, die seit ihrem Launch gekauft wurden. Hierdurch hat das Apple TV den jüngeren Produkten wie der Apple Watch, den AirPods und dem HomePod einen entscheidenden Vorteil. Dennoch stiegen die Verkaufszahlen der TV-Box im Verlaufe des Jahres weiter an, wodurch es seine Marktpopularität weiter ausbauen konnte.

Apple TV wurde vom ehemaligen Apple-Chef Steve Jobs einst als Hobby beschrieben, doch gewann im Laufe der Zeit stetig an Relevanz. Vor zwölf Jahren wurde das erste Apple TV veröffentlicht und befindet sich mittlerweile in der fünften Generation. Im September 2017 wurde die neuste Version der TV-Box veröffentlicht und ist seither in zwei Varianten erhältlich, mit 32 GB Speicherplatz und 64 GB Speicherplatz.

Auf dem zweiten Platz der Nebenprodukte liegt Apples Smartwatch, rund 20 Prozent der Konzernkunden besitzen diese. Auch die Apple Watch baute 2019 ihre Popularität geringfügig aus. Somit bilden das Apple TV und die Apple Watch die mit großem Abstand beliebtesten Zusatzprodukte des Technologieunternehmens.

Beats-Produkte bilden das Schlusslicht der Gadgets

Auf einem abgeschlagenen dritten und vierten Platz liegen der 2018 veröffentlichte HomePod mit ungefähr neun Prozent und die AirPods mit circa acht Prozent Marktpenetration. Auch die zu Apple gehörenden Beats-Produkte sind bei Nutzern nicht weit verbreitet, sowohl die Beats On-Ear-Kopfhörer als auch die In-Ear-Kopfhörer wurden von weniger als fünf Prozent der Kunden erworben, gleiches gilt für die Lautsprecher von Beats.

Dass die AirPods trotz des großen Aufsehens nur von zehn Prozent der amerikanischen Apple-Kunden besessen wird, scheint eine überraschende Erkenntnis der Studie zu sein. Auch die geringe Popularität des HomePod stellt ein interessantes Ergebnis dar, "[Dieser] liegt hinter dem Amazon Echo und Google Home und dass sogar bei Apple-Kunden," fügt Levin hinzu.

Henry Ely / Redaktion finanzen.at