Marqeta Aktie
WKN DE: A3CQSL / ISIN: US57142B1044
|
08.05.2026 15:29:05
Marqeta Appoints Lukasz Strozek CTO
(RTTNews) - Modern card issuing platform Marqeta, Inc. (MQ) Thursday announced the appointment of Lukasz Strozek as Chief Technology Officer, effective May 18, 2026.
Strozek has been working with LendingClub Corp., as CTO responsible for the engineering, product, and data organizations. He is a technology executive with 20 years of experience.
Marqeta said Strozek will lead its global technology and engineering functions.
In the pre-market, shares are gaining 0.21 percent.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marqeta
|
04.05.26
|Ausblick: Marqeta stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Marqeta veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Marqeta gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26