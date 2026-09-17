GLOBALFOUNDRIES Aktie
WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085
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17.09.2026 15:21:07
Marvell Tech, GlobalFoundries Expand US Chip Deal
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04.08.26
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21.07.26
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04.05.26
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