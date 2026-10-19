Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
19.10.2026 15:01:13
Mattel Appoints Peter Griffith As Chief Financial Officer
(RTTNews) - Mattel, Inc. (MAT), a major toy company, said on Monday that it has appointed Peter Griffith as chief financial officer with effect from October 20. Griffith will succeed Paul Ruh, who will serve in an advisory role through the end of the year to support a smooth transition.
Most recently, Griffith served as CFO of Amgen Inc.(AMGN). Griffith joined Amgen in 2019 from Sherwood Canyon Group, LLC, a private equity and advisory firm, where he served as President. Prior to that, he spent over two decades as a partner at EY.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
01.10.26
|Paramount holt Mattel-Chef in die Führungsspitze (dpa-AFX)
|
30.09.26
|Paramount names Mattel boss co-CEO as it looks to close Warner Bros deal (Financial Times)
|
18.08.26
|Barbie box office smash isn’t yet a boon for Mattel (Financial Times)
|
10.08.26
|Mattel-Aktie schwächer: Barbie-Hersteller veröffentlicht Whitney Houston als Puppe (dpa-AFX)
|
03.08.26
|Ausblick: Mattel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mattel Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mattel Inc.
|15,02
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.