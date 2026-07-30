Mc Grath Rent CorpShs Aktie
WKN: 919322 / ISIN: US5805891091
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30.07.2026 05:23:50
McGrath Rentcorp Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - McGrath Rentcorp (MGRC) revealed a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $33.67 million, or $1.37 per share. This compares with $35.97 million, or $1.46 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.2% to $221.11 million from $235.62 million last year.
McGrath Rentcorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $33.67 Mln. vs. $35.97 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $1.46 last year. -Revenue: $221.11 Mln vs. $235.62 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 955 M To $ 985 M
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