MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,40 Prozent stärker bei 24 061,41 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 238,918 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,515 Prozent fester bei 24 087,79 Punkten in den Handel, nach 23 964,39 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 313,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 806,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 25 728,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, lag der MDAX noch bei 26 567,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der MDAX 28 087,88 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,35 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell RATIONAL (+ 8,45 Prozent auf 821,50 EUR), Nordex (+ 5,76 Prozent auf 13,21 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,92 Prozent auf 140,70 EUR), HENSOLDT (+ 4,11 Prozent auf 33,40 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 4,11 Prozent auf 63,40 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen LANXESS (-2,80 Prozent auf 21,54 EUR), Befesa (-2,17 Prozent auf 27,06 EUR), LEG Immobilien (-2,00 Prozent auf 81,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,83 Prozent auf 33,88 EUR) und Evonik (-1,72 Prozent auf 18,26 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 596 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,263 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 17,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

