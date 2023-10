MDAX aktuell: MDAX schlussendlich leichter

Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA letztendlich 0,67 Prozent tiefer bei 25 290,96 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 235,522 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,510 Prozent auf 25 591,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25 461,76 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 744,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 290,96 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,009 Prozent. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wies der MDAX 27 089,87 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 951,82 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.10.2022, den Wert von 21 894,40 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,724 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 944,86 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Stabilus SE (+ 7,70 Prozent auf 56,65 EUR), HENSOLDT (+ 1,66 Prozent auf 28,16 EUR), Nemetschek SE (+ 1,59 Prozent auf 63,98 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,58 Prozent auf 36,06 EUR) und KION GROUP (+ 1,09 Prozent auf 34,44 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen TAG Immobilien (-4,07 Prozent auf 9,89 EUR), ENCAVIS (-2,75 Prozent auf 12,72 EUR), HelloFresh (-2,73 Prozent auf 25,70 EUR), Delivery Hero (-2,44 Prozent auf 27,79 EUR) und Nordex (-2,12 Prozent auf 10,60 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4 828 469 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 15,558 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at