MDAX-Handel aktuell: MDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Am Donnerstagmittag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 24 558,04 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 238,141 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,321 Prozent höher bei 24 606,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 528,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 24 539,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 637,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,09 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 15.07.2024, bei 25 688,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 451,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 786,29 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,50 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 5,78 Prozent auf 6,69 EUR), Talanx (+ 2,11 Prozent auf 72,75 EUR), Bilfinger SE (+ 1,95 Prozent auf 49,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,53 Prozent auf 63,10 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,47 Prozent auf 2,07 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Nordex (-2,31 Prozent auf 13,56 EUR), Delivery Hero (-0,65 Prozent auf 21,51 EUR), Jungheinrich (-0,64 Prozent auf 28,00 EUR), Befesa (-0,62 Prozent auf 25,84 EUR) und Ströer SE (-0,60 Prozent auf 57,85 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 295 612 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 17,276 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,07 zu Buche schlagen. Mit 17,35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

