MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt nachmittags im Plus

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,45 Prozent höher bei 26 591,17 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 245,904 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,005 Prozent tiefer bei 26 471,61 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 473,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 687,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 376,73 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 1,96 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, stand der MDAX bei 26 099,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 943,60 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 26 864,77 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 0,921 Prozent nach. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 6,52 Prozent auf 36,90 EUR), Jungheinrich (+ 4,64 Prozent auf 34,70 EUR), Nemetschek SE (+ 3,15 Prozent auf 89,68 EUR), Nordex (+ 2,59 Prozent auf 12,30 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,23 Prozent auf 77,10 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Aroundtown SA (-8,78 Prozent auf 1,74 EUR), LANXESS (-3,06 Prozent auf 25,02 EUR), United Internet (-2,66 Prozent auf 20,52 EUR), HUGO BOSS (-2,27 Prozent auf 51,72 EUR) und CTS Eventim (-2,05 Prozent auf 74,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 5 851 849 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,502 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Lufthansa-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 15,39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

