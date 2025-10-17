CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Investmentbeispiel
|
17.10.2025 10:03:56
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die CTS Eventim-Aktie an diesem Tag 47,18 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 211,954 CTS Eventim-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 394,66 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 16.10.2025 auf 77,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,95 Prozent vermehrt.
CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,61 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Anteils fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen
|08.10.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
