CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 17.10.2025 10:03:56

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die CTS Eventim-Aktie an diesem Tag 47,18 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 211,954 CTS Eventim-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 394,66 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 16.10.2025 auf 77,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,95 Prozent vermehrt.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,61 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Anteils fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen

08.10.25 CTS Eventim Buy UBS AG
11.09.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10.09.25 CTS Eventim Halten DZ BANK
10.09.25 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 76,70 -0,52% CTS Eventim

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX tiefrot -- Asiens Börsen mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken am Freitag kräftige Verluste ein. An den Börsen in Fernost geht es vor dem Wochenende kräftig abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen