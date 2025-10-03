Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitagmorgen fort.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 09:15 Uhr um 0,91 Prozent aufwärts auf 31 014,65 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 350,730 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,431 Prozent auf 30 866,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30 733,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 017,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 866,06 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 2,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 731,32 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 03.07.2025, bei 30 388,15 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.10.2024, einen Stand von 26 576,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 3,07 Prozent auf 30,88 EUR), thyssenkrupp (+ 2,96 Prozent auf 12,19 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,70 Prozent auf 28,92 EUR), Nemetschek SE (+ 2,63 Prozent auf 113,00 EUR) und HENSOLDT (+ 2,21 Prozent auf 115,50 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-1,98 Prozent auf 34,70 EUR), AIXTRON SE (-0,67 Prozent auf 14,79 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,64 Prozent auf 77,05 EUR), Gerresheimer (-0,44 Prozent auf 36,44 EUR) und CTS Eventim (-0,42 Prozent auf 83,45 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 315 973 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38,608 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at