MDAX-Handel aktuell: MDAX pendelt am Nachmittag um Nulllinie

In Frankfurt stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,00 Prozent höher bei 26 694,70 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 240,970 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,010 Prozent tiefer bei 26 692,61 Punkten, nach 26 695,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 614,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 737,09 Zähler.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 992,47 Punkte. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 09.02.2024, bei 25 728,84 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.05.2023, einen Stand von 27 315,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 0,535 Prozent zu Buche. Bei 27 286,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 3,43 Prozent auf 51,86 EUR), LANXESS (+ 2,22 Prozent auf 28,13 EUR), Jungheinrich (+ 2,06 Prozent auf 35,66 EUR), TeamViewer (+ 1,65 Prozent auf 11,68 EUR) und HUGO BOSS (+ 1,17 Prozent auf 47,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil freenet (-6,08 Prozent auf 23,80 EUR), Delivery Hero (-3,80 Prozent auf 24,53 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,04 Prozent auf 124,30 EUR), WACKER CHEMIE (-2,09 Prozent auf 100,50 EUR) und HelloFresh (-2,04 Prozent auf 5,87 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 600 092 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 18,515 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.

