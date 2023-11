MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt letztendlich ab

Der MDAX gab am fünften Tag der Woche nach.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,05 Prozent tiefer bei 25 290,82 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 234,644 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 647,57 Zählern und damit 0,667 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 819,66 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 25 659,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 172,26 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 0,181 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2023, den Wert von 25 795,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, lag der MDAX bei 28 334,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, lag der MDAX noch bei 25 270,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 0,725 Prozent zurück. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 626,97 Zähler.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HOCHTIEF (+ 1,43 Prozent auf 95,70 EUR), Gerresheimer (+ 0,97 Prozent auf 93,75 EUR), Talanx (+ 0,34 Prozent auf 59,45 EUR), Fraport (+ 0,16 Prozent auf 50,16 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 0,00 Prozent auf 2,35 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen United Internet (-7,25 Prozent auf 18,94 EUR), Bechtle (-5,17 Prozent auf 43,10 EUR), PUMA SE (-4,56 Prozent auf 54,36 EUR), EVOTEC SE (-4,38 Prozent auf 17,45 EUR) und thyssenkrupp (-4,31 Prozent auf 6,57 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 17 497 184 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 15,520 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at