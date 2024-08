MDAX-Handel aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am dritten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent höher bei 24 152,33 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 234,199 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,459 Prozent auf 24 190,80 Punkte an der Kurstafel, nach 24 080,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 335,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 127,76 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,617 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 25 728,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26 561,47 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 07.08.2023, bei 28 027,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,01 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 4,47 Prozent auf 13,80 EUR), Delivery Hero (+ 3,34 Prozent auf 20,45 EUR), Scout24 (+ 3,21 Prozent auf 72,25 EUR), GEA (+ 3,12 Prozent auf 39,62 EUR) und United Internet (+ 2,61 Prozent auf 16,92 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-38,36 Prozent auf 5,14 EUR), PUMA SE (-9,10 Prozent auf 37,67 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,50 Prozent auf 62,45 EUR), HUGO BOSS (-1,12 Prozent auf 37,90 EUR) und Fraport (-0,83 Prozent auf 45,62 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 616 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,617 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

