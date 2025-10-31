CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

Lukrative CTS Eventim-Anlage? 31.10.2025 10:04:19

MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CTS Eventim-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 35,61 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,086 CTS Eventim-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 197,73 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 30.10.2025 auf 78,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 119,77 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 7,51 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des CTS Eventim-Papiers lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

