CTS Eventim Aktie
|89,40EUR
|1,40EUR
|1,59%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von CTS Eventim von 106 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem schwachen zweiten Quartal und dem für das Jahresende angekündigten Abschied des Finanzvorstands senkte Analyst Karsten Oblinger am Mittwoch seine Schätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Halten
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
88,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
89,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten
|
09.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09.09.25
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
09.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
09.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.09.25
|CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year (EQS Group)
|
05.09.25
|CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein scheidet zum Jahresende aus dem Vorstand aus (EQS Group)
|
05.09.25
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|89,30
|1,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:47
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:28
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:28
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:27
|K+S Buy
|Warburg Research
|13:24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:14
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:13
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:00
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|07:38
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:18
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Continental Buy
|UBS AG
|06:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.