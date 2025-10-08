CTS Eventim Aktie
|81,10EUR
|-0,05EUR
|-0,06%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Eine eingehende Analyse von Verbraucherausgaben, Preis- und Absatzdaten für Live-Veranstaltungen im Sommer zeige, dass die Ausgaben in Deutschland gegenüber dem Vorjahr weiter zugelegt hätten, obwohl die Preise gesunken seien, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,30 €
|
Abst. Kursziel*:
41,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,80%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-