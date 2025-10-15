Evonik Aktie
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Evonik-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Evonik-Aktie 17,70 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,650 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,68 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 19,32 Prozent.
Am Markt war Evonik jüngst 6,73 Mrd. Euro wert. Evonik-Anteile wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Evonik-Aktie bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
