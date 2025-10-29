Jungheinrich Aktie

Profitables Jungheinrich-Investment? 29.10.2025 10:04:44

MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Jungheinrich-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Jungheinrich-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Jungheinrich-Anteile an diesem Tag bei 22,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,536 Jungheinrich-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,43 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 28.10.2025 auf 30,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,43 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Jungheinrich belief sich zuletzt auf 3,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

