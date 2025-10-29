Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmorgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent leichter bei 30 229,97 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 350,299 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,174 Prozent auf 30 184,22 Punkte an der Kurstafel, nach 30 236,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 148,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 247,79 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,483 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 117,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, stand der MDAX bei 31 174,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der MDAX mit 27 060,92 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,54 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit DWS Group GmbH (+ 4,08 Prozent auf 54,80 EUR), TRATON (+ 3,20 Prozent auf 27,76 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,69 Prozent auf 69,25 EUR), AUTO1 (+ 1,60 Prozent auf 30,48 EUR) und Aurubis (+ 1,43 Prozent auf 113,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen KRONES (-1,72 Prozent auf 125,40 EUR), Nordex (-1,33 Prozent auf 26,80 EUR), KION GROUP (-1,05 Prozent auf 56,50 EUR), Knorr-Bremse (-0,79 Prozent auf 81,15 EUR) und Jungheinrich (-0,78 Prozent auf 30,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 396 103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 43,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,25 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,58 Prozent an der Spitze im Index.

