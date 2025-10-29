LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|LEG Immobilien-Investition im Blick
|
29.10.2025 10:04:44
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 29.10.2024 wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 88,72 EUR. Bei einem LEG Immobilien-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 112,714 LEG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2025 7 732,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 22,68 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete LEG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 5,18 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 wurden LEG Immobilien-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
