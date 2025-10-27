Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart

Das macht der MDAX heute.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 30 377,43 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 349,515 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 376,71 Zählern und damit 0,280 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 291,98 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 423,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 344,25 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 986,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Stand von 31 484,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, mit 27 259,56 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,11 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Porsche vz (+ 4,03 Prozent auf 49,06 EUR), thyssenkrupp (+ 1,52 Prozent auf 9,32 EUR), HENSOLDT (+ 1,33 Prozent auf 99,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,22 Prozent auf 46,42 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,13 Prozent auf 13,45 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nordex (-1,05 Prozent auf 22,52 EUR), HelloFresh (-0,98 Prozent auf 7,49 EUR), LEG Immobilien (-0,65 Prozent auf 68,60 EUR), Aroundtown SA (-0,62 Prozent auf 3,20 EUR) und FUCHS SE VZ (-0,60 Prozent auf 39,74 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 377 115 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 43,204 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,30 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

