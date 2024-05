MDAX-Papier Scout24-Aktie: Hätte sich eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren gerechnet?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scout24-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Scout24-Aktie an diesem Tag bei 69,14 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144,634 Scout24-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Scout24-Aktie auf 68,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 958,06 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,42 Prozent abgenommen.

Der Scout24-Wert an der Börse wurde auf 5,08 Mrd. Euro beziffert. Am 01.10.2015 wagte die Scout24-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at