MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Scout24-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Scout24-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 65,96 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,161 Scout24-Aktien. Die gehaltenen Scout24-Anteile wären am 07.10.2024 1 181,02 EUR wert, da der Schlussstand 77,90 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,10 Prozent zugenommen.

Scout24 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,67 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 wurden Scout24-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Scout24-Papier bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at