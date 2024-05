MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Jungheinrich Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier Jungheinrich am 15.05.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,75 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 10,29 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging der Jungheinrich-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 35,42 EUR aus dem Geschäft. Heute wird das Jungheinrich-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Jungheinrich-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Jungheinrich-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Jungheinrich-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2,26 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,56 Prozent.

Reale Rendite und Jungheinrich-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Jungheinrich-Kurs via XETRA 31,19 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 67,26 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Wacker Neuson SE, Jungheinrich, KION GROUP) fällt Jungheinrich 2023 hinter den Branchenrivalen zurück. Auch in puncto Dividendenrendite schneidet Jungheinrich nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Wacker Neuson SE rangiert in der Peergroup vor Dividenden-Aktie Jungheinrich mit einer Dividendenauszahlung von 1,15 EUR und einer Dividendenrendite von 1,15 Prozent.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Jungheinrich

Für 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,79 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,24 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten der Jungheinrich-Aktie

Jungheinrich ist ein MDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,580 Mrd. EUR. Jungheinrich besitzt aktuell ein KGV von 11,32. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Jungheinrich auf 5,546 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 2,93 EUR aus.

